Her blir det forbod mot nattekøyring

Nattebråk i Ørsta sentrum har vore eit gjentakande tema over lengre tid. Gunnar Knutsen (V) tok opp problematikken politisk i formannskapet, og for enkelte av bebuarane har det vore så gale at dei vurderer å flytte vekk frå Ørsta sentrum. Ørsta kommune og politiet samarbeider for å finne løysingar på støyproblematikken.