Stor jonsokfest ved Hovdevatnet

Det er mange år sidan sist det vart arrangert ei så stor jonsokfeiring i Hovdebygda. Nær hundre personar gjekk i lurvetoget frå skulen til gapahuken i Berget, der mange allereie hadde samla seg. Torbjørn Hovden sytte for å fyre opp eit skikkeleg jonsokbål, og det vart sett opp grillar så folk kunne få seg ei pølse eller to før leikane for borna tok til. Alt i alt, kan ein kalle det ei god, gamaldags jonsokfeiring.