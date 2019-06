Delte ut midlar til Vartdal Helsetun

Nyheiter

LC Ørsta / Ørstenvik delte i juni ut 10 000 kr til Vartdal Helsetun, som skal gå til trivselstiltak for bebuarane. Klubben har også tildelt Ørstahallen 4000 kr til innkjøp av ammestol. Dette er to av mange gåver gitt siste året. LC Ørsta / Ørstenvik har delt ut 100 000 kr til ulike lokale tiltak i Ørsta. I tillegg har Lions sine nasjonale og internasjonale prosjekt fått midlar.

Pengane vert samla inn lokalt, så det er kjekt å kunne gi tilbake til lokalsamfunnet. Støtta går helst til dei som ikkje har høve til å skaffe seg desse inntektene sjølve. LC Ørsta / Ørstenvik takkar innbyggarane i heile kommuna for raus støtte til aktivitetane våre. Dei viktigaste aktivitetane som gir inntekt er julelotteriet og tulipanaksjonen.

«Der Lions møtes, vert lokalsamfunn bedre» fordi sjela til Lions ligg i lokalsamfunnet. Lions er ein verdensomspennande humanitær serviceorganisasjon med 1,5 millionar medlemmer fordelt på 220 land. Lions er politisk og religiøst nøytrale, og utgjer eit unikt nettverk for å hjelpe lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Born og unge er ei viktig målgruppe for Lions. Mange unge har mykje kunnskap om faren ved narkotika, men ikkje nok til å ta dei gode vala. «Det er mitt valg» er eit undervisningsprogram som vert brukt i skular og barnehagar over heile verda. LC Ørsta / Ørstenvik har gitt dette undervisningstilbodet til tilsette i skular og barnehagar i Ørsta over fleire år.

Lions har mange bistandsprosjekt på verdsbasis t.d. brønnboring i Afrika, skulebygging og -drift, fadderborn, bistand ved hungerkatastrofer, opplysning innan hygiene, hjelp til sjølvhjelp ved dyrking av mat, støtte til vaksineprogram, forskning på diabetes og barnekreft mm. Lions har gitt betydelege beløp til naturkatastrofer over heile verda. Vi er eit spleiselag - derfor kan vi gjere ein forskjell. Saman er vi sterke!