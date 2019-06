Vil stoppe massetak ved Ytrestøylen

Nyheiter

Det er Volda Maskin AS som har sett i gang ein reguleringsprosess. Selskapet ynskjer å utvikle eit massetak ved Ytrestøylen, på Ørsta-sida av kommunegrensa.

Rådmannen meiner at dette arbeidet må stoppast inntil vidare. Fyrst må det kome ei overordna vurdering av eigne lokalitetar for massetak i området.

– Formannskapet viser til at tiltaket kan få vesentlege negative verknader for landskap og for friluftslivsinteressene i eit område som i kommuneplanen er prioritert som ei omsynssone for nærfriluftsliv. Formannskapet syner vidare til den sterke mobiliseringa mot massetaket frå innbyggarar og andre, heiter det i tilrådinga til vedtak frå rådmannen si side.

Rådmannen ber formannskapet leggje til grunn at råstofftilgangen samla sett i regionen ikkje er kritisk.

Rådmannen meiner at ei samla vurdering av alternative lokaliseringar kan sikre at det vert opna for tiltak berre der det er relativt små konfliktar og samla sett stor samfunnsnytte.