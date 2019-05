Nyheiter

Politiet fekk natt til laurdag melding om aggressive og kranglete gjestar ved ei tilstelling i sentrum, og skriv på twitter: "To menn i 20-åra køyrt vekk frå staden. Aggressiv og utagerande oppførsel. Ein av dei blir anmeldt for vold mot politiet, etter å ha sparka ein tenestemann i foten. Den andre mannen blir anmeldt for å forstyrre ro og orden".