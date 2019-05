Nyheiter

Flyet frå Oslo som skulle lande kl. 09.05 kom aldri ned, og vart omdirigert til Sandane, ifølgje Widerøe sine eigne heimesider.

Dermed vart avgangen til Oslo kl. 09.25 til Oslo innstilt.

På nettstaden Flightradar går det fram at morgonflyet frå Oslo sirkla over Stad og kysten nokre timar, før det vart avgjort at det skulle gå til Sandane.