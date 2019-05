Nyheiter

Vegen gjennom Norangsdalen vert i Kulturminneplanen omtala som «ein allfarveg gjennom dalen som har vore eit bindeledd mellom indre Sunnmøre og Nordfjord.»

I dalen finst fleire bruer frå 1800-talet med stor kulturhistorisk verdi. Svidebrua på Skylstad er den eldste. Ho vart bygd på 1830-talet, og har seks gjennomløp. Dei andre bruene i dalen kom på slutten av 1800-talet.

Fram til då var nok vegstandarden so som so. Så seint som på slutten av 1870-talet omtala lensmannen vegen gjennom Norangsdalen som «en tarvelig ridevei», står det Hjørundfjordboka band to. Men så vart det fart i sakene. Den auka turisttilstrøyminga gjorde at bruene og vegen vart rusta opp mot slutten av hundreåret. Vegar og bruer i Norangsdalen er også vurderte som kulturminne med regional verdi.