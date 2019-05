Feirar 90 med ny krakk

Nyheiter

Møbelbedrifta Fora Form feirar 90 år, og lanserer ny krakk.

- Krakken Knekk er designa av studenten Jon Fauske og firmidlar Fora Form sine verdiar på ein ung og overraskande måte, skriv Fora Form i ei pressemelding.

Trekrakken kan stablast, og har detaljar i messing.

90 år med Fora Form - frå korgstolar til høgprofilerte designmøblar – Det har vore ei eventyrleg reise Det starta med produksjon av korgmøblar i 1929. 90 år seinare er Fora Form den mestvinnande møbel- bedrifta i landet på design.

Knekk

- Krakken Knekk er eit resultat av at vi i Fora Form vart invitert inn som bidragsytar til Arkitekthøyskolen i Oslo si bacheloroppgåve i industridesign. Studentane skulle tolke framtidas Fora Form-produkt med fokus på samspel. Krakken Knekk skilte seg tydeleg ut med ein klar visjon for samhandling i kreative innovasjonsprosessar.

- Vi vart så begeistra at vi signerte ein designavtale med studenten Jon Fauske. Produktet vert no lansert, mindre enn eitt år etter at bacheloroppgåva vart presentert. Spennande for studenten, og ikkje minst spennande for oss i Fora Form!

Jon Fauske (f.1995) har etter fullført bachelor på Arkitektur- og designhøgskulen i Oslo, teke ei forskarstilling på Svalbard.

90 år

1. februar 1929 starta Fora Form si historie. Jens E. Ekornes og Petter P. Langlo etablerte Møre Kurvmøbelfabrikk og starta produksjon av korgmøblar.

Sidan etableringa har bedrifta gått gjennom mange endringar.

Historia om Fora Form Fora Form si historie starta 1. februar 1929.

- Konjunkturar har gitt oss både opp- og nedturar, eigarbytte og namneendringar gjennom 90 år. I dag står vi sterkare enn nokon gong. 90 år med erfaring og læring har forma Fora Form til det vi er i dag: Noregs mestvinnande designbedrift, står det skrive i pressemeldinga.

Og ingen jubileum utan skikkeleg markering.

Produktlansering av ny krakk med ein heilt fersk designer, avduking av ny logo og visuell profil og festaften for alle tilsette i Fora Form sitt nyrestaurerte showroom i Pilestredet i Oslo er planane for jubileumshelga 23.-24. mai.