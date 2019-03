Ordføraropprop mot helsekutt

Nyheiter

Det skriv ordførarane i kommunane Ørsta, Volda, Herøy, Vanylven, Sande, Hareid og Hornindal i eit brev til styret i Helse Møre og Romsdal.

Onsdag skal styret handsame sak om Mork rehabiliteringssenter, som er foreslått lagt ned frå 2020.

– Vi er haldne for narr – Vi er førte bak lyset. Vi er halde for narr. Dette har vore ein skinnprosess.

Folkehav samla seg rundt Mork rehabiliteringssenter: - Vi gir oss aldri Mellom 1.500 og 2.000 personarslo ring om Mork rehabiliteringssenter ved å gå i fakkeltog. Beskjeden til helseføretaket og helseminister Bent Høie er at pasientane må priorterast først og at institusjonane må bestå.

Mangelfull prosess

I brevet skriv ordførarane m.a.: "Kommunane på Søre Sunnmøre reagerer sterkt på forslaget om å legge ned Mork rehabiliteringssenter frå 2020. Mork rehabiliteringssenter er eit unikt og samfunnsøkonomisk lønsamt tilbod til ei sårbar brukargruppe som med spesialisert oppfølging i tidleg fase kan kome tilbake til eit fullverdig liv med gode funksjonar. Vi reagerer på manglande analyse både av alternativ og økonomiske konsekvensar av ulike modellar. Vi trur her finst fleire løysingar både for Helse Møre og Romsdal, og i samarbeid med kommunane. Vi reagerer også på ein mangelfull prosess der korkje kommunane, brukarutval og tilsette er involvert på ein god måte, og det er kome ulike skiftande signal frå føretaksleiinga på få månader."

Fakkeltog - Rørande og sterkt å sjå - Det er sterkt å sjå engasjementet her i kveld, seier Doris Vaagen, ei av dei tilsette ved Mork rehabiliteringssenter

Ordførarane meiner at dei er opne for til dømes samlokalisering av deler av rehabiliteringa med sjukehusa, som kompetansemiljøet på Mork med sjukehuset i Volda.

- Men slike prosessar krev tid, bygningsendring og dermed økonomiske ressursar. Samstundes inneber forslaget auka bruk av privat og kommunal rehabilitering og som klart vil auke avstandar fysisk og organisatorisk.

I brevet viser ordførarane til at fagmiljøet for spesialisert rehabilitering i februar analyserte risikoen ved å legge ned Morke og Aure.

Plikt

- ROS-analysen, gjort av dei fremste 50 i fagmiljøet i fylket ramsar opp rundt 70 ulike negative konsekvensar av dei foreslåtte nedleggingane innan spesialisert rehabilitering, svært mange svært alvorlege – og skildra av fagmiljøet som med høg risiko og ikkje akseptable.

- Kommunane på Søre Sunnmøre meiner styret i Møre og Romsdal ikkje har god nok bakgrunn for å gjere endringar med slike alvorlege konsekvensar. Då må det i tilfelle gjerast med ein heilt annan prosess der fleire aktuelle alternativ er analyserte og drøfta i aktivt samspel med brukarar og kommunane. Vi vil peike på at Helse Midt har plikt til å gi like tilbod for alle uavhengig av bustad, noko som ikkje vil vere situasjonen ved gjennomføring av forslaga til tiltak.