Løde brann ned på Folkestad

Nyheiter

Ei driftsbygning er totalskadd etter etter ein brann på Folkestad søndag formiddag.

Alarmen gjekk i 10-tida, og ikkje lenge etter var bygningen overtent.

Det lokale brannvesenet kom først til brannstaden, og det var full utrykking frå Volda.

Men då brannkorpset frå Volda kom fram var det lite dei kunne gjere, annan enn å syte for at løda brann kontrollert ned.

110-sentralen opplyser at det ikkje var dyr i bygget. Det var heller ikkje fare for at brannen spreidde seg vidare til bustadhus.

- Løda har ikkje vore i bruk til dyrehald på mange år, fekk Møre-Nytt opplyst på brannstaden.