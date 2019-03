Nytt politisk parti i Volda

Nyheiter

Det politiske landskapet i Volda kommune, og Nye Volda kommune frå 2020, har fått ein ny politisk aktør. Partiet De Kristne stifta lokalt parti torsdag 21. mars.

- Partiet vil frå komande kommuneval, hausten 2019, tilby eit politisk alternativ til den gjeldande politikken i Volda kommune, heiter det i ei pressemelding frå det nye partiet.

- Verdigrunnlaget til Partiet De Kristne er ikkje ukjent for sunnmøringen. Partiet er fundamentert på den same ideologi, mentalitet og fokus, som bygde opp samfunnet og næringslivet på Sunnmøre gjennom generasjonar. Vi skal byggje vidare på same grunn, der vi kombinerer liberalismens respekt for enkeltmenneske med tradisjonelle kristne verdiar. Ansvar og omsorg for vår neste står sentralt, der vi lyfter fram eit samfunn som er fritt og trygt for alle, står det i meldinga.

- Ved å etablere Partiet De Kristne Volda, sikrar vi gode prosessar og god involvering. Vi trur at gode samfunn blir styrt nært folket, og det å lytte til innbyggarane er noko vi held høgt. Det er mange lokale saker som går på tvers av politiske interesser. Erfaringa vår er at det ofte kan kome betre løysingar frå enkeltpersonar eller interessegrupper, enn kva det politiske miljøet sjølv kjem fram til, skriv partiet.

Styret i Partiet De Kristne Volda er sett saman av Olav Thokle (styreleiar), Rune Tøsse (nestleiar), og Erlend Krumsvik (styremedlem). Gjennom stiftingsprosessen har partiet knytt til seg mange ressurspersonar, med kompetanse på ulikt felt. Partiet vil stille liste til komande kommunestyreval i Volda kommune, går det fram av pressemeldinga.