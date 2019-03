Nyheiter

Ørsta IL ber formelt om ein kompensasjon for det tidlegare klubbhuset ved Ørsta stadion. Dette vart rive i samband med bygginga av Ørstahallen.

Ørsta IL leiger no klubblokale i hallen, men ifølgje Ørsta IL er det semje om at kompensasjonen for klubbhuset ikkje er ein del av denne avtalen.

Ørsta IL ynskjer drøftingar om saka.