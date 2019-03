Kan spare eit år på samarbeid mellom kommunen og fylket

Nyheiter

Ørsta formannskap har samrøystes vedteke at kommunen ønskjer eit formalisert samarbeid med fylkeskommunen om bygging av tre Ørsta-skular. Fylkesrådmannen ønskjer det same. Ein av skulane det skal samarbeidast om er ein ny Ørsta vidaregåande. Fylkestinget skal 8. april ta stilling til ei økonomisk løyving til prosjektet, og no bit Ørsta-politikarane naglar. For finansieringa er ikkje spikra.

Ørsta vidaregåande er prioritert på tredjeplass i investeringsprogrammet for nye byggeprosjekt. Arbeidet med planlegging vart starta opp i 2018, men midlertidig stoppa i samband med utfordringane i økonomiplanarbeidet

Orienterte

Bygg- og eigedomssjef Per Olaf Brekkan i Møre og Romsdal fylkeskommune tok del i formannskapsmøtet i Ørsta tysdag, der han orienterte om status for prosjektet etter at fylkesrådmannen har lagt fram ein revidert investeringsplan fordi fylkeskommunen har for lite pengar.

Ordførar Stein Aam prøvde å få Brekkan til å kome med ein lekkasje, men Brekkan heldt balansen sjølv om han starta, etter omvising, med å seie at Ørsta no har fått ein «steike fin Ørstahall!».

Deretter fortalde Brekkan følgjande:

– Det vert ikkje lagt inn nye prosjekt no. Fylkeskommunen må spare pengar og må sjå på tilbod og skulestruktur. Men det er ikkje tvil om at det må gjerast noko med Ørsta vidaregåande, og truleg byggjast ein ny skule. Men vi har behov for å få avklara tilbodsstrukturen i eit nybygg, og kva tilbod som skal vere der. Fram til desember vil vi vurdere kva som vil vere dei gunstigaste tilboda for Ørsta vgs., sa Brekkan.

Han verkar såpass optimistisk for nytt skulebygg for dei vidaregåande elevane i Ørsta at fylket, gjennom nytt samarbeid med Ørsta kommune, og for å spare tid, no ønskjer at det vert utarbeidd eit konkurransegrunnlag for å forskottere arbeidet. Også prosjektkoordinering skal på plass.

– Sæbø skule vil kanskje bli litt forseinka, samtidig kan Ørsta vgs. framskundast, sa Brekkan som gjorde det klart at arbeidet med å lage eit konsept er i gang.

Ny Ørsta vgs., og ny skule på Sæbø og i Ørsta sentrum ved Velle, skal altså sjåast i samanheng.

– Grovarbeidet for Sæbø skule kan kopierast inn mot Ørsta vgs. På den måten kan vi kanskje spare inn eit heilt år for Ørsta vgs., vurderte Brekkan.

Dersom fylkestinget gir grønt lys for ny vidaregåande i Ørsta må fylkesadministrasjonen uansett avklare innhaldet i skulen før andre ting skjer, bortsett frå at fylkeskommunen då kan starte å regulere området ved kulturhuset til offentleg føremål.

Også Ola Øyen frå Silvinova AS var til stades i formannskapet. Han gjorde det klart at i framtida vert det sterkare fokus på energi, miljøretta helsevern og driftskostnader i høve nye skulebygg.

Prioritert

– Gjennom eit felles konsept for alle dei tre skulane Ørsta i ein felles prosjektorganisasjon og med lik kontraktstrategi, kan kommunen og fylkeskommunen oppnå reduserte kostnader og tileigne seg verdfull kompetanse kring utvikling av framtidas bygg, konstaterer fylkesrådmannen. Han tilrår ei ordning med eige styre og at ordninga får eigne vedtekter. Ordninga skal levere administrative tenester til prosjekta.