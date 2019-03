50.000 kr i bot etter promillekøyring

Nyheiter

Ein mann i 50-åra møtte måndag i Søre Sunnmøre tingrett sikta for promillekøyring. Køyringa fann stad 27. februar i år i Ørsta kommune. Utandingsprøve teke femti minutt etter køyringa viste ein alkoholkonsentrasjon på om lag ein i promille. I Søre Sunnmøre tingrett kom mannen med ei atterhaldslaus tilståing. Retten har lagt vekt på at køyringa fann stad over ei kortare strekning. Utover promillekøyringa heiter det i rettsdokumenta at ingen konkrete faremoment gjorde seg gjeldande.

Mannen vart dømd til fengsel i tjuefire dagar. Straffa vert utsett med ei prøvetid på to år. Han var dømd til å betale ei bot på 50.000 kroner og tap av førarretten i tjueein månader.

Mannen erklærte at han vedtok dommen.