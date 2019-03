Anlegget på Haugen er selt

Nyheiter

Før jul vart det klart at Tussa Kraft AS arbeidde med å selje anlegget sitt på Haugen. I førre veke vart salet tinglyst. Melo AS har kjøpt dei to eigedomane frå Tussa med ein samla prislapp på tre millionar kroner. Bjørn Meek er dagleg leiar i Melo AS, men ønsker ikkje på noverande tidspunkt å fortelje om dei vidare planane for eigedomen.