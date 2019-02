– For dårlege rammevilkår for kvitevare-verkstaden

I dag er kvitevarene så rimelege at det i mange tilfelle ikkje er lønsamt for folk flest å reparere

– I mange år dreiv selskapet rimeleg bra. Men spesielt dei fem siste åra har rammevilkåra vorte dårlegare fordi alle ledd skal skjere ned på kostnadane. Produsentane vi har utført reparasjonar og service for betalar mindre for tenestene, samtidig stig driftskostnadene for oss, fortel Kjell Olav Overå.

Han har vore styreleiar og hovudeigar i Kvitevareservice som har drive service, reparasjon og vedlikehald av kvitevarer. For nokre veker sidan vart selskapet, som siste åra hadde to tilsette, avvikla.