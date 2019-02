Ber om fleire kolonnar når omkøyringsveg er stengd

Nyheiter

(Sunnmørsposten): Svein Sunde i Gode vegar AS ber Ørsta og Volda kommunar få til eit møte med Statens vegvesen for å få til ei meir smidig ordning når omkøyringsvegen over Aldalen er stengd.

– Omkøyring via Aldalen vore stengd sidan 18. januar, skriv Svein Sunde i eit brev til kommunane Ørsta og Volda.

Måndag 18. februar er vegen framleis stengd «inntil vidare» på grunn av fare for ras.

Før jul sikra eit spleiselag mellom vegvesen og kommunane brøyting gjennom Aldalen, slik at vegen kan brukast til omkøyring medan Rotsethorntunnelen er stengd for oppgradering.

Sunde reknar med meir snø før arbeidet er ferdig, og han foreslår at det blir opna for ekstra kolonne klokka 23.20 frå Volda og 23.40 frå Homberset, når Aldalen er stengd.

Samtidig meiner han det også bør drøftast om ein kan finne ei meir smidig ordning i høve første morgonflyet frå Hovden for tilkomst sørfrå.

