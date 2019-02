– Vinjevoll er ikkje eit offer, men ein maktperson

Nyheiter

Det skriv einingsleiar Ulf Kristian Rognstad i eit tilsvar i saka om Vinjevoll.

– Dialogen rundt det omstridde arealet framføre Parkeringshuset Hovden AS og langs fylkesvegen har pågått over mange månader før telefonsamtalen med Vinjevoll 29. november 2018. Saka starta først med grusing av slaghol og avslutta med ønske om full asfaltering. Mi haldning har heile tida vore at dette ikkje er ei oppgåve for det kommunale vegbudsjettet. I ei tid der det er kutta millionbeløp på vegbudsjettet er det å forstå som ei direkte bestilling frå kommunestyret om hard prioritering. Dette berre forsterkar mi haldning og avgjersla i saka, skriv Rognstad.