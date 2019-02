Nyheiter

Politiet har lagt ut desse meldingane på Twitter:

Volda sentrum: "Ein kvinnelig førar vart stoppa etter tips frå publikum om vinglete køyring. Førar var berusa. Ho blir meldt, førarkortet blir beslaglagt."

Ørsta sentrum. "Ein bilførar fekk forenkla førelegg for å ha sota ruter på bilen, samt mangellapp for ulovlig senking av same bil."

Laurdag kveld Volda: "Promillekontroll på E39 ved Furene. 22 kontrollerte, ingen reaksjonar."