Emilie Enger Mehl (SP) frå justiskomiteen på Stortinget, besøkte denne veka Søre Sunnmøre tingrett i Volda.

– Det er ingenting å spare økonomisk på å sentralisere domstolane. Om Søre Sunnmøre tingrett vert lagt til Sunnmøre tingrett i Ålesund, vil vinninga gå opp i spinninga med utgifter til reising, oppretting av nye stillingar og nytt kompetansemiljø i Ålesund for å ta unna sakene osb. Dette kjem tydeleg fram i ein nyleg rapport, argumenterer sorenskrivar Elisabeth Wiik.

I 2015 fekk dei eit pusterom, då Domstoladministrasjonen fekk stoppordre frå Stortinget i arbeidet med å omstrukturere domstolane. Søre Sunnmøre tingrett var nedleggingstrua. No kjenner dei nok ein gong på at arbeidsplassane deira er truga. Justis- og beredskapsdepartementet har sett ned eit utval som skal greie ut domstolane si organisering. Utvalet skal gje si innstilling til departementet innan 11. august 2020. Men tidlegare i år bestemte departementet at spørsmålet om sjølve domstolsstrukturen skal verte løfta ut i ei eiga utgreiing, med frist allereie i oktober i år.

Kommunane på søre har protestert i skriftlege fråsegner. Om dette nyttar, tør ikkje Wiik å håpe på.

– Eg har ei oppfatning av at dei allereie har bestemt seg. Men samstundes har eg til gode å sjå at dei har fagleg god argumentasjon for at vi skal legge ned i Volda.

Ringverknader

På Søre Sunnmøre har tingretten skapt ringverknader i lokalmiljøet, meiner Wiik.

– Etter 2015 har vi sett ei oppblomstring i det juridiske miljøet, med fleire nyetableringar av advokatar og juristar. Ser vi til Nordfjord, der tingretten vart lagt til Førde, har det stoppa opp. Eg kjenner ikkje til ei einaste nyetablering i det området dei siste åra, fortel Wiik.

– Eg forstår heller ikkje kvifor dei skal måtte reise til Førde, når Volda ligg nærare. Kva skal vi bruke Kvivsvegen til? No ønskjer også Ulstein og Hareid å nytte seg av tingretten i Volda, i staden for Ålesund. Vi har eit stort nedslagsfelt, men opplever at vi ikkje vert høyrde. Næringsetablering er viktig, og fører igjen til sysselsetting. Kva skjer med vår region om alle statlege arbeidsplassar vert sentraliserte?

Emilie Enger Mehl likar ikkje utviklinga. Ho var i Volda for å høyre på fotfolket, og vil ta med seg innspela vidare. Ho tok også turen innom jordskifteretten i Ørsta.

– Distrikta vert hardt råka av sentraliseringsiveren til den sittande regjeringa. Det vert ein nedadgåande spiral. Fjernar du til dømes barnesakene frå dei mindre domstolane, vil dette igjen føre til at dei har argumentasjon i neste runde, for å legge ned fordi dei har færre saker. Seier du nei til å digitalisere domstolane i distrikta, fordi du skal sjå an konklusjonen frå utgreiingane, vil dette igjen vere eit argument for å legge ned. Eg bur ved svenskegrensa. Der er det lett å sjå konsekvensane når politikarane er for ivrige med å sentralisere. Der bur 80 prosent av innbyggjarane sør for Stockholm. Vi må halde på den norske suksessoppskrifta. Det meste av verdiskaping i Noreg skjer andre stader enn i Oslo.