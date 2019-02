Ivar Aasen vil bygge i Åsen

Nyheiter

Det har nyleg vore halde oppstartsmøte for ein detaljreguleringsplan i regi av AG Plan og arkitektur. Planområdet er ein del av teigen mellom tunet på 56/1 og Indrehovdevegen.

Føremål med planarbeidet er å legge til rette for 3-4 tomter til einebustader, tomannsbustad eventuelt firemannsbustad på gnr/bnr 56/1, med felles tilkomst frå Indrehovdevegen.

Fylkesmannen har varsla at det vil vere aktuelt å legge ned motsegn dersom planframlegget vert fremja. Lokal landbruksnemnd har signalisert skepsis. Med bakgrunn i dette ønskjer både rådmannen og forslagsstillar saka lagt fram for formannskapet for ei førehandsvurdering.