Historisk for Volda-idretten

Det kunne dei gjere fordi Volda kommunestyre vedtok planane for det som kort sagt er ny fleirbrukshall i Volda, men som offisielt heiter Volda Campus Sparebank1 Arena.

– Eg vart veldig glad, og miste nesten pusten. Eg har arbeidd for ny idrettshall sidan 1991, og vore med i to prosjekt før dette. Men denne siste prosjektgruppa har jobba ekstremt effektivt, seier Arild Bakke i Volda Handball.

Alle gode ting er tydlegvis tre. Volda Campus Arena- prosjektet har gått på skinner sidan det vart kjent at prosjektgruppa hadde sikra seg Joplass- tomta ved Høgskulen for to år sidan.

– Dette førte oss frå baksetet til framsetet. Vi fekk kommunen med på laget med ein gong, seier Arild Bakke.

Volda Campus Arena-gruppa har hatt folk frå Volda Handball og KFUM Volda. Dessutan har eigedomsmeklar Johnny Kragset vore ein sentral pådrivar.

– Dette er ein historisk dag. Vi står over for eit prosjekt som faktisk vert realisert her i Volda, sa rådmann Rune Sjurgard, då han la saka fram for kommunestyret.

Han rosa prosjektgruppa for arbeidet gjennom Volda Campus Arena AS

– Selskapet har jobba profesjonelt, og eg har stor tillit til dei, sa Sjurgard.

Politikarane heiv seg på og kom med meir ros.

Det einaste uklare punktet gjeld medverknaden frå fylkeskommunen. Volda vel å køyre på før ein avtale om bruk for dei vidaregåande skulane er på plass. Her satsar komunen på at fylkeskommunen ikkje har noko val enn å kople seg på, etter at noverande Voldahall vert riven.

Hallen skal koste om lag 175 millionar kroner. Etter planen skal den vere ferdig til skulestart 2020. Volda kommune er saman med Møre og Romsdal fylkeskommune langsiktig leigetakar i bygget. Kommunen forpliktar seg til ei årleg leige på kr 3,8 mill. Kommunen yter 30 millionar i tilskot, betaler infrastruktur for 12 millionar og garanterer for eit lån på 95 millionar.