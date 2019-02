Nyheiter

Ørsta Pensjonistlag søkjer om redusert leige av Ørsta kulturhus. Dei leiger flatsalen og kjøkkenet til sine møter som vert haldne om lag ein gong i månaden. For dette betalar dei 4.000 kroner kvar gong.

– Dette finn laget veldig dyrt og det er ei vesentleg utgift som laget ikkje kan bere økonomisk. Så med vising til vår førre søknad, som vi fekk avslag på, finn vi å ville søke på nytt med den same grunngjevinga og med forslag om 50 prosent reduksjon på noverande leige, skriv Magnar Lid, på vegner av laget.

Han fortel også at drifta for 2018 vert gjort opp med om lag 40.000 kroner i minus.

– Laget er innstilt på å ta grep for å få til ei rimelegare drift på mange felt og denne søknaden er ein av dei. Laget gjer sitt beste for at våre medlemer skal trivast på våre møter utan at dette skal koste den einskilde for mykje, skriv han.