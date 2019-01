Vil starte opp bedriftsfotballserie

Nyheiter

Gjennom mange år var det serie for bedriftsfotball i Volda og Ørsta, men dei siste åra har det ikkje vore eit tilbod. Dei tilsette i Hovdebygda barnehage har eit ønske om å få til eit tilbod som skal vere sosialt og aktivt utanfor arbeidsplassen.

– Starten var at ein del av oss var med på treningar i Volda og vart inspirerte til å starte opp noko sjølve. Ideen om å starte eit bedriftslag kom då opp, seier Hoftun.

Initiativtakarane har kontakt både Ørsta og Volda kommune for å få spreidd ordet. No er det von om at fleire har eit ønske om å ta del i bedriftsfotballserie.

– Interessa her i barnehagen er stor. Det er flest menn, men vi vonar å få med nokre damer og.

Målet er å få i gang serien til hausten om det er nok interesse.

– Viss er rundt seks lag vil vi køyre i gang. Då tenkjer vi å spele dobbelt serie, men alt er ikkje spikra. Vi har og von om det er interesse for eit slikt tilbod, og at det kan bli ein årleg serie, seier Hoftun og oppmodar dei som er interessert om å ta kontakt.