Aklestad toppar vallista til SV

Nyheiter

Ørsta SV hadde kombinert års- og nominasjonsmøte i Aasen-tunet mandag 21. januar. Der vart kandidatlista for Ørsta SV til kommunevalet til hausten vedteken.

– Nominasjonskomiteen har arbeidd for å få ei liste med god breidde og variasjon når det gjeld kjønn, alder, geografi og bakgrunn. Vi er stolte av resultatet, og glade og takksame for alle dei gode folka som har sagt seg villige til å stille opp for fordeling og miljø! heiter det i ei pressemelding.

På dei to øvste, kummulerte plassane, er Marit Aklestad, som tek attval som førstekandidat, og Magnar Hjertenæs, som på årsmøtet vart takka av som lokallagseiar gjennom fleire år, og som no tek sikte på meir politisk arbeid.

– På tredjeplassen står Synnøve Marie Sætre, kjent for mange som tidlegare leiar i Målungdommen, og for tida fast spaltist i Møre-Nytt.

– SV har ambisjonar om å minst doble representasjonen i kommunestyret. Det ville vere fantastisk å få fleire kollegaer frå eige parti inn i kommunestyret, seier gruppeleiar Marit Aklestad, som i denne perioden har vore åleine.

Partiet opplyser at dei har fått fleire nye medlemmar.

– SV er i vekst nasjonalt, og også i Ørsta har det kome til fleire nye medlemmar den siste tida. Vi er stolte av å presentere ei liste med mange nye namn, i god kombinasjon med dei «gode, gamle». Vi går inn i ei spanande tid!