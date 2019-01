Slik vart hjortejakta i Ørsta

Nyheiter

Storfjorden (Bjørke og Viddal) hadde løyve til å felle 191 dyr, og det vart felt 109 (57 prosent).

Norangsfjorden 151 (88,3), Skarbø/Festøy/Barstadvik 73 (90,1), Hjørundfjordstranda 31 (47,7), Bondalen 199 ( (74), Bjørdal 19 (76), Åmdal og midtbygda 111 (85,4), Hovdebygda 14 (41,2), Follestaddalen 97 (97), Rossåa 16 (39), Nørestranda 37 (68,5), Vartdal 90 (57), Nordre Vartdal 81 (115,7). Andre vald 33 (50,8).

Fellingsprosenten er rekna utifrå det årlege gjennomsnittlege fellingsløyvet i bestandsplanen. Det kan seie at det for einskilde vald er gjeve eit høgare eller lågare tal for løyve enn det som går fram av fellingsprosenten.

Det er også store variasjonar valda i mellom på arealtalet per fellingsløyve. Fleire vald, som Bondalen og Vartdal, har eit arealtal på 200 dekar per løyve, medan Bjørdal har 490 dekar per løyve.