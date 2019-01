– Vi treng fleire ørstingar

Nyheiter

– Om vi hadde fått mange nok kunne dei frivillige ha vore med på kvinnetreff annankvar veke eller ein gong i månaden.

Søvik fortel at det er mange flyktningar som er busett i Ørsta. Dei fleste av desse startar på eit toårig introduksjonsprogram. Målet med dette er at deltakarane skal kome i arbeid eller i utdanning etter at programmet er fullført.

Få arenaer

– Norskopplæring er den viktigaste delen av programmet. I tillegg kjem samfunnskunnskap og arbeidspraksis. Mange flyktningar opplever at dei har få moglegheiter til å få praktisere norsk: det er vanskeleg å verte kjend med nordmenn og kome inn i norsktalande miljø. Moglegheita for å delta i arbeidslivet og på andre viktige samfunns- og sosiale arenaer er avhengig av at flyktningane lærer seg norsk. Og for å lære seg norsk treng dei moglegheit for å praktisere sine nye språkferdigheiter, seier Søvik.

Dei er to diakonar i Ørsta som saman med frivillige mellom anna jobbar med integrering av innvandrarar, barne- og ungdomsarbeid med meir. Kvinnetreff vert arrangert på Ørsta kyrkjekontor i Vikegata.

– Og vi gjer merksam på at det ikkje skal verte drive med forkynnande verksemd på kvinnetreff. Dette er for alle, seier Søvik.

Ho håper fleire vil tenke på å vere med på kvinnetreffa.

– Å delta i norskspråklege fellesskap aukar også motivasjonen for å lære meir. Då vi har mange internasjonale menneske i nærområdet vårt, er det også veldig hyggeleg at fleire av dei nyttar seg av tilbodet vårt. Det meste av samtalen går likevel føre seg ein til ein. Det er difor ønskjeleg at det er om lag like mange norsktalande som flyktningar til stades. Her kan det vere mykje å lære for nordmenn også.

Fellesskap

I tillegg til å representere ein arena der deltakarane kan lære og praktisere norsk, er målet med kvinnetreff også å etablere ein fellesskap som skal vere hyggeleg for alle som er med.

–Håpet er at kvinnetreff på sikt kan bidra til at det vert bygd relasjonar og danna nettverk mellom flyktningar og norsktalande, og nokre gonger også etablere gode vennskap.

Søvik fortel at det er vanskeleg å planlegge i detalj korleis kvinnetreff vil fungere.

– Det handlar nettopp om å legge til rette for det spontane og uføreseielege, både når det gjeld idear til aktivitetar og samhandling mellom dei ulike gjestene. Vi håper å få ei gruppe samtalepartnarar som har høve til å vere med regelmessig. Det er det beste. Men vi tek i mot alle som kan tenke seg å vere med.

Betty Søvik oppmodar om at folk tek kontakt med henne, om dei har spørsmål, eller ønskjer å melde seg til å vere med på dei internasjonale kvinnetreffa.