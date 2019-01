– Hallopninga blir ein fest for heile regionen

Nyheiter

Laurdag 26. januar og søndag 27. januar blir det full aktivitet i den nye Ørstahallen. Festnemnda for hallopninga har jobba lenge med å spikre programmet til festhelga, og no er det på plass. Det er framleis nokre overraskingar som nemnda vil halde for seg sjølv, men dei lovar eit program som femnar alle og som viser det rike kulturlivet i kommunen.

– For oss har det vore viktig å representere og vise alt som hallen kan brukast til, og vise fram dei som skal bruke den, seier dagleg leiar Rebecca Riise Bjerknes.

Laurdag vil hallen vere open frå klokka 11.00 til 18.00 for dei som vil besøke Ørsta si nye storstove.

– Det blir mogleg å gå rundt og sjå seg om i hallen, og det blir og omvising med folk som kjenner bygget godt. Det skal spelast handballkampar, turngruppa vil ha aktivitet, det blir klatring i klatreveggen og fotballaktivitet.

Idrettsglede på høgt nivå blir det garantert med Hødd United, som har spelarar frå heile Søre Sunnmøre, som gjestar. Dei tek turen til Ørstahallen og skal spele kamp mot eit vennelag frå Stryn.

På søndag vert det og mogleg å ta del i fleire ulike aktivitetar i hallen. I tillegg til det som står på programmet laurdag blir det og bordtenniskampar søndag.

I den første delen av hallen vil det bli rigga scena, lagt golv og sett ut stolar. Her vil den offisielle opninga av hallen med Karsten Warholm skje søndag. I tillegg vil scena bli fylt med kulturelle innslag frå kommunen.

– Hornmusikken, PopKorn og Lyst er nokre av dei som skal på scena laurdag. Med mellom tjue og tretti personar i kvar gruppe er det til saman mykje folk som skal i aksjon. Både vaksne og ungar, seier Hans Robert Bondhus.

Søndag skal mellom anna vinnaren av Battle of the Band frå 2018 på scena, i tillegg til Side Brok.

– Det blir eit variert program, og her er noko for alle. Det speglar og kulturlivet i regionen.

Det vil blir servert kake og bollar under opningshelga, i tillegg til at Ørsta IL vil drive kiosksal.

Til opninga søndag kjem det mange gjestar, og festnemnda gler seg no til å vise fram hallen.

– Det er så mange som spør om hallen og eg er hellig overbevist om at dette blir ein opningsfest vi kjem til å hugse, seier ordførar Stein Aam.

– Dei som kjem får sjå eit hypermoderne bygg med over snittet gode kvalitetar, legg Steinnes til.