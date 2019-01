Båtskadar for 20 millionar

Nyheiter

Mange båteigarar fekk ein dårleg start på 2019. Nyttårsstormen som kom inn over kysten, gjorde skadar på båtar for fleire millionar kroner

– Sjølv om det er vinter, ligg mange båtar framleis ute. På berre to veker inn i det nye året, har Gjensidige fått meldt skader på 60 båtar, seier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige. For forsikringsbransjen totalt kan det vere snakk om skadar på nærmare 200 båtar. For bransjen totalt kan det vere snakk om skadar for inntil 20 millionar kroner

I fleire av tilfella har fortøyinga slite seg slik at båtar har fått slagskadar. Nokre båtar har også gått ned ved kai som følgje av store skadar. Voll fortel også at fleire båtar har fått sjølvlensinga tetta av blad, skit eller av skjel, og derfor gått ned på grunn av nedbør og høge bølgjer.

– Få båten på land, seier Voll.