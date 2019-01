Milliardplanar rundt Høgskulen i Volda

Nyheiter

Dei samla utbyggingane på og ved høgskuleområdet frå 2015 og fram til ca. 2025 blir på ca. 1 milliard, har høgskulerektor Johann Roppen rekna ut.

– Og i tillegg kjem tunnel mot Ørsta som vil koste 1 milliard, skriv han ei ein blogg på Høgskulen sine nettsider.

På det siste styremøtet før jul orientere Roppen om skulen sine utbyggingsplanar på det Høgskulen likar å omtale som Campus, slik amerikanarane gjer det.

Ein prosjektleiar er tilsett for å utvikle Campus vidare. Og då må ein samarbeide tett med naboane, først og fremst kommunen.

– Det nye campusprosjektet vil ha to innretningar: For det første ein innomhusdel der særleg nye undervisnings- og arbeidsformer vil stå i fokus. Men for det andre vil vi også ha ein utomhusdel der eg sjølv meiner det er heilt nødvendig å sjå høgskuleområdet i samanheng med våre naboar og naboinstitusjonar, skriv Johann Roppen.

Han konstaterer at det byrjar å bli knapt med plass i det attraktive området rundt skulane i Volda, som også får ein tunnel til nabo om ikkje så mange år.

– Det skal byggjast store vegprosjekt i området vårt og vi må dele på fellesressursar og utvikle oss i lag. Til dømes vil våre naboar merke våre utfordringar når det gjeld parkering – same kva vi gjer eller ikkje gjer, skriv han.

Mellom naboane er Studentsamskipnaden, Statsbygg, Volda kommune, Sunnmøre kulturnæringshage og kunnskapsparken, fylkeskommunen med Volda vidaregåande skule og Helse Møre og Romsdal med Volda sjukehus.

– Private aktørar har også vorte sterkt interesserte i høgskuleområdet. Eg tenkjer då på idrettshall-planane til Volda Campus Sparebank 1-arena, men også andre store næringsprosjekt. Så her må mange aktørar samordnast, skriv Roppen.

Høgskulen har no 339 årsverk, noko som er 12 fleire på eitt år. Samstundes har administrasjonen minka frå 78 til 74 årsverk.