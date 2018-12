Prisdryss i Volda

Nyheiter

Stein Osvoll og Edvind Mårstøyl delte Frivilligprisen. Ifølgje Volda kommune har Osvoll bidrege til at brukarane av dagsenteret og andre avdelingar knytta til helse-og omsorg i Volda kommune kjem seg ut på turar, og for mange er dette eit stort lyspunkt i tilveret.

- Han er påliteleg, stødig og ekte, han skaper ei trygg og harmonisk atmosfære rundt seg, han er ein behageleg og fleksibel person, alltid blid, snill og tålmodig, var skildringa frå forslagsstillarane som kommunen refererer til.

Edvin Mårstøyl har lagt ein stor innsats for Indre Dalsfjord.

- Den omfatter ikkje noko mindre enn å ruste opp kulturhuset i bygda, slik at bygda no har fått ein samlingsplass etter at skulen vart lagd ned. Ein sambygding fortel at huset har gått frå å vere falleferdig og til å verte eit brukshus som vert nytta både til private selskap og samkomer for heile bygda. Bygdeeldsjela har fysisk bygd og renovert huset, samla inn pengar til arbeidet, og er sjølvskriven i styret år etter år.

Begge prisvinnarane fekk ein sjekk på 5.000 kroner, ein blomebukett og ein vasskaraffel.

Innovasjonspris

Tiltaket 1+1=3 ved Håvard Strand og Ingunn Gjengedal fekk årets Innovasjonspris frå Volda kommune.

- Innovasjonsprisen skal gå til eit tiltak som stegvis forbetrar eksisterande rutinar. Vinnarforslaget handlar det om å skape eit meir heilheitleg tenestetilbod for barn/brukarar med særskilte behov, der brukarane får tilstrekkeleg tryggleik, eit godt nok fagleg tilbod og stabilitet i kvardagen.

Vinnaren fekk 20.000 kroner som skal gå til kostnader i prosjektet.