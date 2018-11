Sølv til Ørsta-geitost

Nyheiter

Snøfrisk Kvit geitost, Kvitlin, fall i smak på International Food Contest i Herning i Danmark. Dette er ei av dei største meieriutstillingane i verda, med mat frå mange land. Totalt deltar om lag 1500 ostar, smør og konsumprodukt.

TINE Meieriet Ørsta fekk altså sølvmedalje for Snøfrisk Kvit geitost, Kvitlin.

I tillegg fikk dei to bronsemedaljar, ei for Edamer og ei for Snøfrisk Pepperrot (kun for eksport).

– Dette set vi på meieriet i Ørsta stor pris på. Bak ligg det stor innsats i alle ledd. Dette stadfestar også at TINE sine produkt hevdar seg godt i konkurranse med meieriprodukter frå våre naboland, sier meierisjef Bente Reklev i ei pressemelding.

Ho er både glad og stolt på vegne av medarbeidarane i Ørsta.