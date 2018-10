Nyheiter

Onsdag kveld heldt Fylkesmannen i Møre og Romsdal møte på Høgskulen i Volda for å rekruttere fleire faste verjer til verjekorpset sitt.

– Vi treng fleire verjer. Då må vi vere frampå, seier Solveig Helset, rådgjevar Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

– Ikkje oss dei hjelper

Helset er nøgd med frammøtet. Saman med Erling Kanestrøm og Ann Lilly Inderhaug Orvik orienterte ho og svarte på spørsmål om kva eit verjemål er og kva det vil seie å vere fast verje.

– Vi håper vi får mange nye verjer i området. Så mange som mogleg, seier Helset.

– Det er ikkje oss dei hjelper, det er folk i nærsamfunnet, minner ho på.

I tillegg til representantane frå Fylkesmannen var fast verje Bjørn Bols tilstades og fortalte om kva som kan ligge i verjeansvaret.

– Det kan vere litt hektisk i starten når du får eit nytt oppdrag, men så går det seg til, fortalte han.

Sjølv er han verje for 20 menneske, i tillegg til å vere i full jobb.

– Det går fint. Det er oppdrag der du nesten ikkje ser klienten gjennom eit år, og så det er nokre propellar innimellom, spøkte han.

Pådrivar og rettsleg representant

Når ein person av ulike årsaker ikkje kan ivareta sine eigne interesser kan Fylkesmannen oppnemne verjemål. Det kan omfatte både personlege og økonomiske høve. Ofte er det pårørande, slekt eller vener som tar på seg verjeoppgåva. I dei tilfella der det ikkje let seg gjere har Fylkesmannen eit korps av faste verjer som dei nyttar.

– Ei verje er ein representant, brubyggar, pådrivar og formidlar, fortalte Kanestrøm til dei frammøtte.

Det vert forventa at ei fast verje skal ha minst fem oppdrag parallelt.

– Ikkje med ein gong sjølvsagt, gjennom ei toårsperiode. Først får ein ansvaret for ein, også bygger vi på etterkvart, fortalte Kanestrøm.

Fylkesmannen sørgjer for naudsynt kompetanse og rettleiing undervegs.

Vurderer å søkje

– Eg kjem til å vurdere å søkje, seier Ann-Mari Stave frå Ørsta, ein av dei som møtte fram på høgskulen for å få informasjon om verjeansvaret.

– Eg ser at det er eit aukande behov for for verjer. Det vert stadig fleire eldre, og eg syns det er viktig at ein tek samfunnsansvar om ein kan, seier ho.

Kanestrøm oppmodar alle med høve om å vurdere å ta på seg verjeansvar.

– Om det ikkje passar no, så ha det i bakhovudet til ein gong det vert aktuelt, seier han.