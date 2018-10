Gav hjelp til Skjåk etter flaumen

Nyheiter

– Vi fekk onsdag morgon førespurnad om å stille med lensene våre i ein aksjon i Vågå. Dei hadde behov for 750 meter med lense. Vi sende same morgon nedover to mann med hengar med 200 meter med lense, fortel brannsjef Thomas Winther Leira.

Lensene og mannskapet skulle brukast til å samle opp Glasopor som hadde hamna i Vågåvatnet.

– Glasoporen, som er ein fyllmasse, kom frå eit lokalt lager som var ramma av flaumen. Om lag 20.000 m³ med Glasopor var teke av flaumen. Store delar av det hamna i Vågågvatnet, fortel brannsjefen.

Også Herøy og Stranda brannvern var på Skjåk med eige utstyr.

Dei to frå brannvernet i Ørsta avslutta arbeidet søndag og reiste heim.

Pris

Statens vegvesen opplyser til avisa Fjuken at prislappen på å utbetre alle skadane på vegane i Ottadalen etter flaumen vil bli om lag 15 millionar kroner.

Statens vegvesen har ifølgje avisa førebels rekna seg fram til at rv. 15 må utbetrast for rundt seks millionar kroner, medan sju av fylkesvegane har fått skader for sju millionar kroner. I tillegg kjem Marlo bru i Skjåk, der vegvesenet ikkje har full oversikt over skadeomfanget.