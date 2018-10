Kreativ lysfest

Nyheiter

Dei kreative kreftene i Volda viste seg frå si beste side laurdag, under happeningen Øyralangs.

Arrangørane lova "ei kulturell lysvandring på stien mellom Årneset og Volda sentrum. Langs stien vil ein kunne oppleve musikk, dans, drama, kunst og ulike installasjonar. Stemningsfull belysning vil vere ein viktig del av vandringa."

– Vi har som mål å skape meir aktivitet i Volda. Vi trur dette blir veldig kjekt, seier Ellen Hesselberg, som er den som hadde ideen til Øyralangs.

Nystarta organisasjon Slik skal det bli trivsel i Volda sentrum Med mykje lys, musikk, dans og drama skal «Øyralangs» gi deltakarane ei stemningsfull kulturoppleving ute i det fri.

Og det slo til. I det fine veret vart det folkevandring langs Øyraelva, og det kunne sjå ut som om halve Volda var på føtene.

Målet er å gjere Øyralangs til ein tradisjon, og etter suksessen i år ligg alt til rette for det.

–Vi ynskjer å lage eit samlande arrangement for Voldas befolkning i mørketida. Vi er glade for at den siste delen av stien langs Øyraelva har opna, og håper dette arrangementet kan sette fokus på vår flotte turveg mellom elv, skog og fjell og fjord, står det på Facebooksidene til Øyralangs.