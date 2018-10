Nyheiter

Av Ingebjørg Røyrhus Øyehaug

Søndag skal 100.000 frivillige i landet ut i to timar for å samle inn pengane som trengst for at organisasjonen skal nå dei ideelle måla. Aksjonsmidlane skal brukast til å sikre at alle menneske i byane skal få dekt basisbehov som mat, ei seng å sove i og gode sanitæranlegg. Pengane skal også brukast til å skape arbeidsplassar til menneske som av ulike grunnar fell utanfor det ordinære arbeidslivet, og ein skal etablere møtestader for menneske som manglar sosialt fellesskap.

Konkrete tiltak er mellom anna å skape kafear, stader der alle kan oppleve fellesskap, ete næringsrik mat, få kvile og få informasjon om ulike delar av hjelpeapparatet.

Møtestader

Aksjonsmidlar skal også brukast til å skape møtestader der innvandrarar kan ta del i fellesskapet og få vere ein ressurs i eige nærmiljø. Samvær på tvers av generasjonar og kulturar utvidar nettverket til den einskilde. For innvandrarane er slike møtestader ein god stad å lære og praktisere norsk språk, og forstå norske samfunnskodar.

Ein av bøsseberarane i Ørsta, Tarek Alsaid, er flyktning frå Syria. Han har budd fire år i Noreg, og jobbar no på flyktningkontoret i Ørsta som miljøarbeidar.

– Nordmenn er kanskje litt redde for å ta kontakt med oss flyktningar, truleg fordi dei er usikre på om me vil forstå kva dei seier. Og slik er det med mange av oss flyktningar også; me er redde for at me er for dårlege til å snakke norsk, og så tek me ikkje kontakt, seier Tarek.

– Eg seier til flyktningane at dei må snakke med nordmenn, for det er den beste måten å lære norsk på. Me må kunne norsk for å verte integrerte og for å få jobb. På jobben får du arbeidskameratar og eit sosialt liv. Og det er det beste som kan hende oss. Det er også det beste for Ørsta og for Noreg.

– Eg var heldig som kom til eit trygt land, og eg føler meg godt integrert i Ørsta. No synest eg det er fint å vere med på ein aksjon som skal hjelpe menneske i Noreg, som av ulike grunnar kjenner på utanforskap, til å få ein stad å bu, ein arbeidsplass og ein stad å møte andre. Me er fleire flykningar som skal gå med bøsse søndag.

Marit Vartdal Engeseth har vore bøsseberar for dei årlege TV-aksjonane før. I år er ho også med i den kommunale aksjonskomiteen. Ho har elles lang erfaring som frivillig, til dømes som medprosjektleiar i den årlege Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp.

Naturen

– Eg går ofte og gjerne turar i naturen, så å bruke eit par timar ein søndag i året, der eg går frå hus til hus og ringer på hos folk og ber om ei gåve til ei god sak, opplever eg berre som fint, seier ho.

– Eg prøver å få med meg andre til å gjere det same, utfordre dei litt. Nokre vegrar seg. Eg trur det har samanheng med at folk no til dags ikkje er vane med å ringe på ei dør utan invitasjon. Dei grur seg for å gjere dette. Dei føler at dei er ute og tiggar om pengar, og mange er redde for å verte avviste. Eg opplever det ikkje slik. Nokre seier nei til å gje, og det er sjølvsagt heilt greitt.

– Eg har stor glede av å få med folk til å vere frivillige, og så oppleve at engasjementet deira veks. Hugs at ingen kan gjere alt, men alle kan gjere litt! Å vere frivillig handlar om å vere medmenneske, nett det som er det sentrale i årets TV-aksjon.

– Folk opplever utanforskap heile tida. I vennegjengen, i nabolaget og på arbeidsplassen. Me må verte meir medvitne om kva rolle me har som medmenneske. At med å sjå kvarandre, smile til kvarandre, seie hei og gjerne snakke med kvarandre, så kan me vere med på at kvardagen vert betre både for dei me møter og for oss sjølve.

– Eg synest me er rare. Me helsar og snakkar med kvarandre når me møtest på fjellet. Men med ein gong me er komne nedom siste grinda på veg heim, er det slutt. Då snur me oss bort, eller ser ned i vegen. Eg skulle ynskje me kunne endre oss til det betre her; bidra til eit varmare og meir inkluderande samfunn, slik Kirkens Bymisjon oppmodar oss om å gjere. Eg trur eigentleg at det er slik me ynskjer å vere.