Heldt tilbake 10 millionar - no betalar dei

Nyheiter

I september kom det brev om at dei heldt tilbake midlane fordi dei meinte vilkåret om at det skal ligge føre ein plan for oppskriving eller dispensasjon for tømmertransport på det offentlege vegnettet, ikkje var oppfylt. Dei etterlyste også rekneskap som gir oversikt og skildring av utgiftene.

– Vilkåra er ikkje oppfylt Held tilbake pengar Landbruksdirektoratet held tilbake statstilskot for den nye tømmerkaia ved Ørstaterminalen. Årsaka er at vilkåra for utbetaling ikkje er oppfylt.

Tømmerkaia i Ørsta er opna Opna tømmerkaia som ein ekte tømmerhoggar Mat- og landbruksminister Jon Georg Dale var på heimebane måndag.

Kommunen har levert rekneskapen, og har fått delutbetaling på ti millionar kroner til tømmerkaia.

– Landbruksdirektoratet vil gi ei sluttutbetaling når øvrige vilkår er oppfylte, skriv Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratet har løyvd 12,5 millionar kroner til tømmerkaia som kosta 22,5 millionar.