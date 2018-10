– Må få pott til kulturhusmidlar

Nyheiter

Det sa Perry Bjørke i Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag som eig og driv Ungdomshust Haukly på Bjørke.

– Eg vonar at Nye Volda kommune får på plass same ordninga som Ørsta kommune har hatt. Dei har tildelt ein pott med kulturpengar som det har vore mogleg å søke på, og potten har auka jamt og trutt.

Bjørke meiner at det er viktig at den nye kommunen bidreg slik dei mindre husa kan haldast ved like.

– Vi nøydde til å ha gode hus, og då er det viktig at alle bidreg slik at vi kan halde husa ved like. Eg er og sikker på at det er hus i Hornindal som har behov for hjelp og støtte, sa Bjørke.

Det var og stilt spørsmål om økonomisk støtte til grendelaga.

– Det er noko som Nye Volda må ta stillinga til. Dagens Volda er ganske raus overfor grendelaga. I dag bruker kommunen cirka ein million kroner på grendehus i året, sa rådmann Rune Sjurgard.