Vil ha julegrantenning ved Amfi

Nyheiter

I tillegg er det bestemt at julegrantenninga skal vere første søndag i advent. Det er ei veke tidlegare enn vanleg.

I mange år har julegrantenninga gått føre seg på den gamle haldeplassen ovanpå Kaihuset – i enden av Vikegata. No kan julegrantenninga verte flytta til Havtor Hovden-plassen ved Amfi – utan at noko er bestemt.

Det som derimot er bestemt er at det skal setjast opp ei julegran både på den gamle haldeplassen – og på Havtor Hovden-plassen ved Amfi.

Dette er ei kompromissløysing lansert av ordførar Stein Aam.

– Ja, vi kom fram til at det også i år skal setjast opp ei gran på haldeplassen slik tradisjonen er, men at det i tillegg skal setjast opp ei litt mindre gran på Havtor Hovden-plassen. Årsaka er at det er ulike meiningar om kvar julegrana skal stå, fortel Stein Aam.

Det er også delte meiningar om kvar julegrantenninga skal vere. Fleirtalet i handelsforeininga vil at dette skal skje ved Amfi. Men andre vil halde på tradisjonen med julegrantenning på den gamle haldeplassen. Førebels er det ikkje avgjort kvar julegrantenninga skal haldast.

Prøveordning

– Opplegget med å ha to julegraner er ei prøveordning.

– Å ha to julegraner handlar også om økonomi, og denne gongen har vi fått til dette økonomisk, seier Stein Aam som har hatt møte med handelsstanden, kommunegartnaren og teknisk sektor om saka.

Også møteplassen nedom Svendsengarden, marka ved Ørsta frikyrkje og Laguneparken har vore diskutert som moglege nye plassar for kommunen si julegran.

– At det i desember kjem ei julegran ved Amfi handlar også om eit ønske om å knyte gågata nærare Amfi, og at desse områda i større grad skal smelte saman, slik at det også vert meir aktivitet i gågata. Eit ønske om at Havtor Hovden-plassen skal vere ein samlingsplass i sentrum er også i tråd med Europan, seier næringssjef Odd Magne Vinjevoll.

Han legg til at også senterleiaren på Amfi er positiv til å flytte julegrana.

Etter at sentrumsbutikkar no har meldt seg inn i stiftinga næringskontoret er Vinjevoll sekretær og koordinator også for desse.

Stasleg

Både i gågata og ved Amfi skal det i år satsast mykje meir på belysning og å gjere sentrumsområdet meir tiltalande og attraktivt både for besøkande og innbyggjarane.

– Handelsforeininga har fått løyvd pengar til utvikling av sentrum med vinterbelysning, slik at sentrum skal stå fram staseleg, seier ordførar Stein Aam.

Endra tidspunkt

Det er elles bestemt at tidspunktet for julegrantenninga skal flyttast til første søndagen i advent. Tradisjonen har vore julegrantenning den andre søndagen i advent. Dette meiner handelsforeininga er for seint.