- Asfalten heng i lause lufta

- Elva er framleis stor, men no opnar vi vegen ved brua som går over elva. Vegen vil framleis vere stengd mot Åkre, men husa vil ikkje lenger vere isolerte, seier teknisk vakt i Ørsta kommune, Dag Jarle Aa.

Det var søndag at elva gjekk over sine breidder.

– Det er 55 cm overløp, etter regn og smelting. Elva byrjar å renne over markane i svingane, sa Perry Bjørke til Møre-Nytt då.

Ved Åkre har elva ete seg ein meter inn under vegen, opplyser Dag Jarle Aa.

- Asfalten heng ein meter i lufta der eit lite stykke, så vi må stenge vegen til elva har gått tilbake, og vi får reparert det. Det vil nok ta nokre dagar. No har vi 20-30 centimeter klaring på brua over elva, og det er meldt fint vêr nokre dagar, så vi reknar ikkje med at elva vil stige meir, seier Aa.