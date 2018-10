Rådmannen tilrår ny legestilling

Nyheiter

Rådmannen tilrår dette.

– Det er ikkje ein tilfredsstillande situasjon for innbyggjarane i Ørsta kommune at det ikkje er mogleg å få seg fastlege eller bytte fastlege. Etter dialog med fastlegane i kommunen og møte i samarbeidsutvalet er det klart at ingen av fastlegane ser at dei har moglegheit til å auke listestorleiken for å stette det behovet kommunen har for listeplassar, seier rådmannen når levekårsutvalet skal ta stilling til saka.

Legesenteret har etter utbygginga kontor til ein fastlege til. Dermed kan legane sin arbeidskvardag verte noko betre. Føresentnaden er at politikarane seier ja til den nye legestillinga.