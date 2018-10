Skadeskyting i Follestaddalen

Nyheiter

Viltnemnda melder om skadeskyting på Øye i Follestaddalen.

– Det vart funne ein stor hokalv søndag 7. oktober klokka 09.30 på innmark på Øye jaktfelt. Hjorten var skote i bringa og kutta av venstre øyre med kniv. Det kan tyde på at ansvarleg for skytinga har funne dyret etter at ramn og kråke starta å ete på dyret. Det er viltforvaltninga i kommunen som har kontroll av hjort og som skal skjere av øyre som bevis på at kontroll er utført, difor er dette brot på ettersøksplikta.

Det skriv leiaren i viltnemnda, Jan Roger Bjørkedal i eit brev til landbrukssjefen.

Han skriv vidare at det vart innrapportert eit skot 2. oktober klokka 06.20 i fremste Follestaddalen som ingen kan gjere greie for.

– Det var seks vitne som høyrde skotet i fremste dalen, men ingen har meldt ifrå om at dei har løyst skot. Det har vore observert mykje bilkøyring på vegen rundt fremste Follestaddalen og ein del skogsvegar på Øye jaktfelt på kveld og natt med mykje bruk av lys. Grunneigarane er redde for tjuvjakt.