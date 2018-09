Naturvernforbundet seier nei til Nøvedalen

Nyheiter

Det skriv Naturvernforbundet ved Knut Festø i ei fråsegn til Ørsta kommune om konsesjon søknad for å bygge Nøvedalselva kraftverk.

Frå før har Fylkesmannen og fylkeskommunen gått imot ei utbygging av Nøvedalselva kraftverk, medan politikarane i Ørsta har sagt ja. Formannskapet sa samrøystes ja under møte i august, og ordførar Stein Aam uttalte då: «Kva skal folk i utkanten i Hjørundfjorden leve av viss det ikkje er naturressursane», og han peika også på at utbyggarane har teke omsyn til miljø og fossen i elva.

Politikarane lytta til grunneigarane på Standal Sa ja til Nøvedalselva Formannskapet har samrøystes sagt ja til utbygging av Nøvedalselva.

Naturvernforbundet er ikkje samde.

– For nokre år sidan kom konsesjonssøknader for småkraftverk i pakkar. Dels fordi dei vart så mange, men mest for å kunne sjå belastninga på natur og miljø i samanheng. I Ørsta/Volda fekk vi ein pakke med 14 prosjekt i 2013. NVE sette krav om utgreiing av sumverknader, og Miljøfagleg Utredning AS utarbeidde ein rapport der Standalen og Nøvedalseleva er med i landskapsrommet som vert vurdert. Vurderingane går på inntrykksstyrken til dei ulike vassdraga rundt Hjørundfjorden. På ei gradering frå 1 til 5 vert Nøvedalseleva plassert i kategori 4, den nest kraftigaste, skriv Festø.

Her vil dei byggje kraftverk Småkraft AS har søkt NVE om konsesjon til å byggje ut Nøvedalselva kraftverk på Standal. Dette vil eventuelt verte det tredje kraftverket på Standal.

Han skriv vidare at det dei siste 15 åra er gitt svært mange konsesjonar for bygging av småkraftverk på Sunnmøre.

– Topografien, nedbørsmengda og dei gunstige tilskotsordningane har gjort at fjordbygdene på Sunnmøre ligg i verdstoppen når det gjeld vasskraft per areal.

Men for Nøvedalselva vil Festø at NVE skal sette ned foten.

– Etter vårt syn har både den omtalte rapporten og konsesjonssøknaden frå Småkraft ei alt for snever avgrensing av Nøvedalselva sin verdi som landskapselement. Den er ein del av fjordlandskapet. Elva, også den nedre delen, er godt synleg frå vegen over Standaleidet, og frå fjella på begge sider av Standalen. Dette er eit mykje brukt turområde.

Naturvernforbundet oppmodar også NVE om å ta omsyn til naturtypane elveløp og fosseberg, som er raudlista, og må takast vare på. Også fossekallbestanden er under press, skriv dei.