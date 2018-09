– Eg føler meg som ein teikneseriefigur til dagleg

Nyheiter

Etter eit tøft møte med platebransjen, som Uncle’s institution, på byrjinga av 2000-talet, slutta eg med musikk eit par år. Det var først på ein road trip, aleine i California, eg gjenoppdaga musikken. Eg likar å seie at eg fann meg sjølv i Hollywood. Eg gjorde det. Det var her eg fekk trua på å gjere det enkelt. Bruke mitt eige namn og ein gitar. Berre skrive og spele songar. Det er ti år sidan.

Egil Olsen markerer sitt tiande år som soloartist med dobbel liveplate og stor konsert med Oslo Strings i Kulturkirken Jakob. For fem år sidan slapp han livealbumet ‘Egil Olsen show’, omtalt som “Et av de beste norske livealbumene på mange år” (musikknyheter) – da var det for det meste Egil Olsen solo.

– På den nye liveplaa, med opptak frå både Rockefeller i Oslo, Rokken i Volda og Tysværtunet utanfor Haugesund, får du høyre Egil Olsen både solo, med fint akustisk band, med tøft elektrisk band og med orkester.

Kombinasjon

Olsen gjev ut livealbumet 21. september. Han kan love soloar i fleng med eit glimt i auget.

– Eg har ofte med ein musikar eller ti på scena, men prøvar å halde det lite og minimalistisk. Det har blitt ein humor at trommisen ikkje får gjere noko meir enn å trakke på hi-hat’en på siste vers. Men hey, på den nye liveplata er det både tromme- og bass-solo. Og saksofon-solo. Shit, klarinett-solo også! og oboe- og trombone-solo! Og i alle fall to gitarsoloar.

Olsen er kjent for sin humor under konsertane. Han balanserer sine såre og ektefølte viser med sjarmerande humor og komisk timing på scenen.

– Å stå aleine på scena og synge om eigne erfaringar og kjensler, er ekstremt sårbart. Det er då humoren kjem. Det var aldri ein plan å vere morosam. Eg har aldri eit manus. Mange av historiene heng saman med songane, og det dukkar alltid opp noko nytt. Humoren gir både meg og publikum ei lita pustepause – før neste hjerteskjærande og sjelevrengande song.

Røynd

Gjennom sine ti år som soloartist har Olsen blitt røynd og fått oppleve mykje. Han har spilt på alt frå hovudscenen på Øyafestivalen til bitte små hagefestar, frå Rockefeller til de minste pubane. Han har turnert med Marit Larsen, varma opp for Maria Mena, Thom Hell, Big Bang og fleire. Han har også turnert i både Kina, Japan, Tyskland og USA. Det finst til og med et Egil Olsen tribute-album med norske artistar som covrar songane hans. Han har også laga musikk til både tv, film og dataspel. Han lagar sine eigne videoar og illustrerer sine eigne platecover, og har hatt kunstutstillingar og ei sjølvbiografisk teikneseriestripe i Dagbladet.

– Å lage teikneserie er noko av det kjekkaste eg har gjort! Det er nokre år sidan, men no har eg endeleg laga meir, og teikneserien er integrert i coveret på liveplata. Eg har ofte prøvd å beskrive musikken min som teikneserieaktig. Stilisert og forenkla og litt todimensjonal og karikert. Eg føler meg som ein teikneseriefigur til dagleg, so å lage desse stripene er veldig logisk for meg.

Utover hausten blir det mange nye teikneseriestriper frå Olsen som han publiserer på Instagram og i Dagbladet. 28. september kjem til Ålesund og 26. oktober står på scena på Rokken i Volda. I tillegg vil han publisere mange livevideoar frå plata i tida framover.