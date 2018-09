Vil auke talet på lærlingar i Ørsta

Nyheiter

Det sa Paul Kristin Hovden då lærlingordninga i Ørsta kommune var oppe som sak i formannskapet. For ti år sidan vart det gjort eit budsjettvedtak om at kommunen til ei kvar tid skulle ha ti helsefaglærlingar. Ørsta kommune har i dag seksten lærlingar. I tillegg til helsefaglærlingane er det fire lærlingar som barne- og ungdomsarbeidar og to kokkelærlingar.

Talet på lærlingar vert ei budsjettsak og difor er det kommunestyret som skal ta endeleg avgjerd i saka. I formannskapet var det fleire som tok til ordet for at kommunen bør opne opp for endå fleire lærlingar.

– Slik det ligg no er det ryddig og fint, men ser vi eit 20 årsperspektiv framover vil det vere behov for 100.000 nye fagarbeidarar. Dette gjeld ikkje berre i Ørsta, men vi treng å ta vår del, sa Hovden som la fram eit alternativt forslag der talet på lærlingar vert auka frå 2019. Auken skal vere finansiert av dispensasjonsfondet.

Hovden fekk støtte frå Per Are Sørheim (H) og Gunnar Knutsen (V) i at talet burde aukast.

– Det er vanskeleg å sjå på dette som ein rein kostnad, og det er investering i framtida, sa Knutsen.

Synnøve Rekkedal Hill gav ros til både lærlingar og Ørsta vidaregåande skule.

– Det kjem til å bli stor mangel på helsefagarbeidarar, og difor er det viktig å auke rekrutteringa. Eg må og nytte høvet til å seie kor dyktige dei helsefagarbeidarane som er utdanna i Ørsta er. Eg har ei lang yrkeskarriere bak meg, og eg er imponert over ungdomane som er utdanna ved skulen i Ørsta, sa Rekkedal Hill.

Rådmann Wenche Solheim understreka at kommunen treng lærlingar til helsefag.

– Vi slit med å få tak i nok lærlingar innan helsefag.

Fleirtalet i formannskapet gjekk inn for Hovden sitt alternative forslag med fem mot fire stemmer.