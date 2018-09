Nyheiter

Årsaka er, ifølgje Meteorologisk Institutt, restane av den tropiske stormen "Helene" som kjem inn over landet onsdag.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på gult nivå og åtvarar mot kraftige vindkast på 25-35 m/s.

Farevarselet gjeld for Vestlandet, og prognosen syner at det er Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som vil få den sterkaste vinden langs kysten og i fjellet onsdag kveld og natt til torsdag, skriv NRK Sogn og Fjordane.

Dei kallar "Helene" for ei hissig dame, og viser m.a. til at ho dei siste dagane har herja ute i Atlanterhavet, og no er i ferd med å passere dei britiske øyane, med stø kurs vidare mot norskekysten.

– I løpet av dei næraste dagane vil ho gi oss mykje vêr i store deler av landet. På onsdag vert det mykje vind, spesielt på Vestlandet. Då kan vindstyrken kome opp i liten eller full storm på kysten. I tillegg vil det regne jamt og trutt. Det blir med andre ord typisk haustvêr, seier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til NRK.

Og meteorologen oppmodar folk om å sikre lause gjenstander ute, før vinden kjem seglande inn.

"Helene" vil ikkje berre by på vind, men tek også rikeleg med regn, og det er varsla 50-60 mm regn kvar dag på Vestlandet.

I sitt farevarsel skriv yr.no: "Onsdag kveld og natt til torsdag ventes lokalt kraftige vindkast. Det kan lokalt komme vindkast på 25-35 m/s. De sterkeste vindkastene ventes nær kysten og i fjellet. Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Gjenstander med store vindfang kan blåse over ende. Enkelte avganger med båt, fly og annen transport kan kanselleres. Fare for stengte broer. Fest alle løse gjenstander."