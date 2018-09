Nyheiter

«Me kan no ikkje trene ute når det regna og blese frå alle kanta?»

Bekymringa var å lese i auga på mine forsvarskjempa og driblefanta,

«Litt regn har jo aldri skada nokon» sa eg,

Og eg myndig ut på kunstgraset viste veg…

Så eg fortalte mine historier frå då eg spelte for hundre år sida,

Før fotballhallar i det heile var påtenkte for framtida.

Ditte regnet her kalla me opplettsbyger begynte eg me,

Då fleira av gutane allereide før oppvarminga var søkkvåte opp til sitt kne…

Inni Austefjorden for eksempel låg bana kliss attmed fjøresteinane,

Og vingen kunne lett snoble i krabbeteinene.

Sidelinjå va merka ned i marabakken ein plass,

Og i regn og vindkast måtte backen myllå bølgene gi gass..

Uti Fosnavågen bles det nordavind og hagl og regn frå sør, aust og vest,

Du fekk regn rett i pannå uansett ka retning du synst va best.

Du va kliss blaute og fekk longebetendelse før kampen starta,

Men dei innfødde synst det va den finaste veirdagen dei kunne kome på i farta…

På Solevågen Grus Stadion var det humpar og store grope,

At det blei ekko når me til kvarandre skulle rope.

Det var nokre søyler me tilstadigheit måtte springe rundtom,

Mens heimelaget med vind og regn i ryggen utnyta desse opne rom..

På Siffen var det alltid regn og motvind kvar einaste gong,

Orkan og lyn og torden mellom flomlysa song.

Måtte drible oss mellom kråkebolla, pingvina og tang og tare,

Og måtte ha på oss flytevest når me over Steinvågbrua skulle fare…

På Høddvoll spelte vi ein gong i to meter snøv og frisk bris,

I minst fjorten grade minus fraus ballen sjølvsagt fort til is.

Dommaren brukte truger for å ikkje sette seg fast,

Og linjemannane gjekk på ski og brukte stavane til å vinke for offside og innkast…

Ut på Gullhøna hagla og bles det både oppover og nedover på same tid,

Va du uheldig på innkast kunne ballen fort hamne ut på Lid.

Og når Widerøen i orkanbya kom sideslengs inn, og snirta tverrliggaren før det skulle lande,

Sprong me å gøymte oss, mens heimelaget sto igjen å scora, for dei va med ditte godt vande..

Sånn var de faktisk i gamle dage,

Sjølv om litt overdrivelse må til for ei gode historie lage.

Men gutta trente sjølvsagt alikavel i kuling og regn utan klaging og tull,

Mens eg sto på linja med 2 regnjakke, 4 regnbukse og 8 lag med ull…