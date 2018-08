Prøvde å unngå kontroll - dømd for ruskøyring

Nyheiter

Hendinga fann stad i april i år. Mannen, som er busett i Volda kommune, vart stoppa av politiet på dagtid i ein kontroll. Det vart teke utandingsprøve som viste at mannen hadde ein alkoholkonsentrasjon på 0,39 milligram per liter luft (om lag 0,8 i promille). Saka vart avgjort ved tilståingsdom i Søre Sunnmøre tingrett. I rettsdokumenta kom det fram at mannen forsøke å unndra seg kontrollen.

I tingretten vart mannen dømd til fengsel i sytten dagar. Fullbyrdinga av straffa vart utsett med ei prøvetid på to år. Vidare vart mannen dømd til å betale ei bot på 10.000 kroner og han vart frådømt retten til føre førarkortpliktig motorvogn i sytten månader. Mannen vedtok dommen.