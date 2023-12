Høsten 2019 kom Slava og Corentin til Volda som utvekslingsstudenter, den ene fra Russland og den andre fra Frankrike.

På en fest i studentboligene la Slava merke til Corentin, som skilte seg ut fra mengden på grunn av hans røde hår.

– Grunnen til at jeg likte Slava tilbake, var fordi jeg kunne være meg selv rundt han, og vi kunne snakke om dype temaer, forteller Corentin.

Etter seks måneder i Volda måtte de reise tilbake til sine respektive land, men de hadde planlagt å fortsette forholdet.

I mars 2020 ble hele verden stengt ned på grunn av koronaviruset.

I løpet av de to årene prøvde de å treffe hverandre flere ganger.

– Vi fikk ikke muligheten til å møtes på grunn av reiserestriksjoner. I tillegg er jeg ikke fra EU, noe som gjør det vanskelig å få visum, forteller Slava.

I fjor høst kom de tilbake til Volda for å studere.

Før de kom til Volda, bestemte de seg for å sikre forholdet ved å gifte seg.

– Fordi vi ikke kunne se hverandre på to år, bestemte vi oss for å gifte oss så fort som mulig, sier Slava.

– Hvis en lignende situasjon skulle skje igjen, vet vi at vi ikke vil bli separert fra hverandre, legger han til.

Corentin og Slava har vært sammen i fire år. Foto: Bethel Britto

Corentin kommer fra en familie med skilte foreldre, så for ham er det mer en praktisk årsak enn en symbolsk markering.

– Jeg tror ikke et par trenger å være gift for å elske hverandre. Selvfølgelig er ekteskap et symbol på kjærlighet, men det er ikke bare det lenger, forteller han.

Han nevner at flere ting blir enklere når man gifter seg, som for eksempel det å kjøpe et hus med to inntekter, arv, osv.

Kenneth Aarskaug Wiik mener at ekteskap kanskje er en mer symbolsk handling for de fleste enn en praktisk ordning Foto: SSB

Kenneth Aarskaug Wiik, forsker ved SSB, forteller at det har vært gjort en del studier i Norge og utlandet som viser at de fleste velger å gifte seg for å markere et nytt stadium i parforholdet sitt.

– Generelt sett er det også en praktisk fordel ved å være gift, for da er en bedre beskyttet i tilfelle av et samlivsbrudd eller hvis ektefellen skulle dø, påpeker han.

Han forteller videre at det pågår et arbeid der et offentlig utvalg skal se på lovverket rundt samboerskap og muligheten for å likestille det med ekteskap, spesielt på det privatrettslige området.

– Det kan hende at det kommer noen endringer de neste årene, sier Wiik.

Slava sier at situasjonen med foreldrene hans er litt mer komplisert. Foto: Bethel Britto

– Begge foreldrene mine har akseptert ekteskapet vårt og har også akseptert Slava, forteller Corentin.

Slava sier at situasjonen med foreldrene hans er litt mer komplisert.

– Da jeg var 19 år gammel, kom jeg ut til min mor via chat. Hun var ikke negativ, men samtidig var hun heller ikke positiv, forteller Slava.

– Neste gang jeg treffer henne personlig, vil jeg ta et steg videre og fortelle henne om ekteskapet vårt og se hvordan hun reagerer. Men hennes reaksjon vil ikke påvirke livet mitt på noen måte. Hvis hun aksepterer det, er det veldig greit, og jeg vil dele den delen av meg med henne, sier han.