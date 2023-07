Foto: Tare Reklev Øverbø Måtte flykte «Mamma ringde og sa eg måtte kome meg vekk. Eg skjønte ikkje kva ho prata om. Eg forstod ikkje alvoret og realiteten i det ho sa. Eg hadde jobb, studie og kjæraste. Eg kunne ikkje forlate Kharkiv.»

Kom til Noreg med berre ein tannkost og ein telefon

Då Yuliia Razvodova (20) flykta frå Ukraina, var det heilt tilfeldig at ho enda opp i Ørsta. I dag er ho takksam for at det er her ho er.